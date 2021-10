Am Montagmorgen dürfte sich die Erholungsrallye im DAX nicht fortsetzen. Zur Handelseröffnung steuert der Leitindex auf ein Minus von 0,5 Prozent zu. Der Grund: Das chinesische Wirtschaftswachstum hat im dritten Quartal deutlich an Fahrt verloren.Wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im abgelaufenen Quartal noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich. ...

