Kehrt in dieser Woche das Gespenst der Inflation wieder an die Börse zurück? Der Ölpreis als ein maßgeblicher Treiber der Inflation nähert sich seinem 7-Jahreshoch, die Energiepreise insgesamt steigen weiter - und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe überschreitet die Marke von 1,6%. All das wurde in der letzten Handelswwoche ausgeblendet - man jubelte über die ...

