Die Aktien on Rock Tech Lithium konnten sich binnen einer Woche verdoppeln von 3 Euro am vorletzten Freitag auf heute früh 6,34 Euro. Heute früh ist es ein vorbörsliches Plus von 4,6 Prozent. Am letzten Montag meldete das Unternehmen seine Großinvestition in Brandenburg, quasi um die Ecke bei der neuen Tesla-Fabrik für Elektroautos. Rock Tech ...

