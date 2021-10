Der Medizintechnikkonzern Philips blickt auf ein schwaches drittes Quartal zurück und hat deshalb die Prognosen gekappt. An der Börse kommt das nicht gut an, die Aktie setzt die Talfahrt der vergangenen Wochen fort. Auch der deutsche Wettbewerber Siemens Healthineers reagiert mit leichten Verlusten.Probleme in der Lieferkette und die Folgen eines Produktrückrufs machen Philips schwer zu schaffen. Im dritten Quartal gingen Umsatz und der operative Gewinn deutlich zurück. Zudem senkte der Konzern ...

