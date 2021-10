Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt sind am Freitag zum Erliegen gekommen, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld sei aber günstig und daher dürften sich im Wochenverlauf wieder Emittenten an den Markt wagen. Das üppige Angebot, das vor allem letzten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu absorbieren gewesen sei, habe für eine zeitweise Ausweitung der ASW-Spreads gesorgt. Im Vorwochenvergleich und gegenüber der Situation vor vier Wochen seien aber vor allem bei supranationalen Anleihen deutlich niedrigere Level zu beobachten. Dies gelte auch für Sub-Sovereigns, während sich die Spreads bei gedeckten Schuldverschreibungen kaum verändert hätten. ...

