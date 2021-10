Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal 2021 insgesamt 122.100 BEV an Kunden übergeben, mehr als doppelt so viele im Vergleich zum Vorjahresquartal. Insbesondere in China beschleunigte sich der Markthochlauf in Q3 deutlich. In China wurden konkret 28.900 Batterie-elektrische Autos zwischen Anfang Juli und Ende September ausgeliefert, nachdem im gesamten ersten Halbjahr nur 18.300 E-Fahrzeuge ...

