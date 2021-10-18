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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
18.10.2021 | 10:16
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 18

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF7.7177 USD IE00BJXRZJ40 15 October 21

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF6.5483 USD IE00BJXRZ273
15 October 21

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF5.9009 USD IE00BLRPQH31
15 October 21

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF3.0630 USD IE00BLRPQJ54

15 October 21

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100

UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF5.0784 USD IE00BLRPRR04

15 October 21
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© 2021 PR Newswire
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