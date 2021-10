Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die laufende Erholung an den Aktienmärkten, schauen auf das sich abschwächende Wachstum der chinesischen Wirtschaft und auf die anziehenden Renditen der Staatsanleihen in den USA und hierzulande. Außerdem im Fokus: SIXT, CUREVAC und der BITCOIN.

Den vollständigen Artikel lesen ...