Wien (ots) -Neue Konjunkturprognose 2021-2023 für 23 Länder Osteuropas beleuchtet auch Auswirkungen auf ÖsterreichWir laden Sie sehr herzlich zu unserem Online-Pressegespräch ein!Im Mittelpunkt unserer Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html) stehen folgende Fragen:- Warum fällt die wirtschaftliche Erholung in Osteuropa stärker als erwartet aus?- Was bedeutet das für Österreichs Wirtschaft?- Welche Spuren hat die Pandemie auf den Arbeitsmärkten hinterlassen?- Was sind die Hauptursachen für die anziehende Inflation?- Welche Persepektive haben die teilweise überhitzten Immobilienmärkte?- Wie geht es mit Inflation und Geldpolitik in der Region weiter?- Warum bleiben die Haushaltsdefizite trotz wirtschaftlicher Erholung hoch?- Wie wirkt sich die vierte Corona-Welle wirtschaftlich aus?Ihr Gesprächspartner:- Dr. Mario Holzner (https://wiiw.ac.at/mario-holzner-s-6.html), Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)Wir freuen uns auf Sie!Neue Konjunkturprognose 2021-2023 für 23 Länder Osteuropas beleuchtet auch Auswirkungen auf ÖsterreichDatum: 20.10.2021, 10:00 UhrOrt: Für den Teilnahmelink bitte hier registrieren: https://rb.gy/bw6nigOnline via Demio, ÖsterreichPressekontakt:Andreas KnappCommunications ManagerTel. +43 680 13 42 785knapp@wiiw.ac.atOriginal-Content von: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148268/5048762