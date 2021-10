Nexign (ein Unternehmen der ICS Holding), ein internationaler Anbieter von Business Support Systems (BSS), gab bekannt, dass das Unternehmen die Systemimplementierung für das Marketing Campaign Management für Zain Kuwait, einen der führenden Telekommunikationsanbieter im Nahen Osten, in Zusammenarbeit mit Turkcell Technology, einer Tochtergesellschaft von Turkcell, einem in der Türkei gegründeten und ansässigen zusammengeführten Telekommunikations- und Technologiedienstleistungsanbieter, abgeschlossen habe. Das implementierte System ermöglicht es Zain Kuwait, einer Vielzahl seiner Abonnenten gezielt Angebote zu unterbreiten und die Kundentreue und -bindung zu stärken.

Das Marketing Campaign Management System ist eine BI-integrierte Lösung für das diversifizierte Management von Kampagnen im Laufe des Kundenlebenszyklus. Mit ihm werden Auswahlregeln verwaltet, um Zielsegmente und Kommunikationskanäle festzulegen, um Marketingkampagnen zu planen und auszuführen und ihre Performance zu überwachen. Das System erlaubt es dem Unternehmen, die Reaktionsrate zu steigern sowie Verkaufs- und Marketinginitiativen wirksamer zu gestalten.

"Als führender Telekommunikationsbetreiber in der Region sind stolz auf unseren Kundenservice und möchten eine lebenslange Treue und Zufriedenheit unserer Abonnenten sicherstellen. Die bereitgestellte Lösung entspricht all unseren Anforderungen und wir sind sicher, dass die Unternehmensentwicklung von Zain dank der flexiblen Kampagnenmanagementlösung angekurbelt wird", sagte Mohammed Hussain ALHamdan Channels Management Department Manager bei Zain Kuwait.

Dmitry Antipov, Chief Customer Officer bei Nexign, bemerkte: "Für uns bei Nexign ist dieses Projekt ein wichtiger Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion unserer internationalen Präsenz. Der Nahe Osten und Afrika sind unsere Zielregionen und wir freuen uns, dass wir einen weiteren Nahmen auf die Liste unserer Kunden in der Region setzen konnten. Die neue Lösung wird Zain nicht nur helfen, seine Bestandskunden zu binden, sondern auch, seinen Kundenstamm auszubauen."

Serkan Öztürk, CIO von Turkcell, sagte: "Die mehrjährige Erfahrung von Nexign in der BSS-Entwicklung und -Implementierung, gemeinsam mit den umfassenden Kenntnissen über den lokalen Markt von Turkcell Technology, führt zu fruchtbaren Ergebnissen und wir hoffen, dass die implementierte Lösung dem Betreiber helfen wird, die Herausforderungen zu bewältigen, welche die sich ändernden Kundenbedürfnisse für Telekommunikationsunternehmen stellen."

Über Zain

Zain ist ein führender Anbieter von mobilen Sprach- und Datendiensten, der in sieben Ländern im Nahen Osten und Afrika präsent ist. Das Unternehmen beschäftigt 7.500 Mitarbeiter und umfasst ein breit gefächertes Angebot aus mobilen Sprach- und Datendiensten für über 48,5 Millionen aktive Privat- und Geschäftskunden in der Region.

Über Nexign

Nexign (ein Unternehmen der Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)) ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Business Support System (BSS) für Telekommunikationsbetreiber in 17 Ländern. Das Unternehmen ist auf die Modernisierung der IT-Systeme von CSP fokussiert, um die Rentabilität zu steigern und die Markteinführungszeit neuer Produkte zu beschleunigen.

In über 30 Jahren auf dem Markt hat Nexign eine umfassende Suite technologischer Lösungen geschaffen, um die Transformation von Telekommunikationsbetreibern zu unterstützen und zu fördern. Die Produkte von Nexign reichen von konvergenten BSS-Systemen bis zu ausgefeilten Optimierungslösungen für untergeordnete Software. Nexign verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Umgestaltung jeder Art von Prozess in der Telekommunikationsbranche, der für frische Impulse im Kundengeschäft sorgt und Innovationen anregt.

