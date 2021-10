Der Mineralölkonzern BP und das Kölner Spezialchemieunternehmen Lanxess kooperieren beim Einsatz nachhaltigerer Rohstoffe in der Produktion von Hochleistungskunststoffen. BP wird den eigenen Angaben zufolge, noch im vierten Quartal 2021, nachhaltig produziertes Cyclohexan an den Lanxess-Produktionsstandort im belgischen Antwerpen liefern. Die Herkunft der Rohstoffe ist dabei nach den Regeln von ISCC Plus ("International Sustainability and Carbon Certification") zertifiziert. Mit der strategischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...