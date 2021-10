Fast ein Drittel der installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Quellen in der Hand von Privatpersonen Auch Landwirte spielen wichtige Rolle: 47,2 % der landwirtschaftlichen Betriebe setzen auf Erzeugung erneuerbarer Energien Immer mehr Bundesbürger investieren in nachhaltige Geldanlagen: Anteil an Gesamtbevölkerung von 5 % (2019) auf 8 % (2021) angestiegen Privatpersonen treiben die Energiewende massiv voran, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders de hervorgeht. ...

