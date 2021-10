Derzeit hagelt es eine positive Analysten-Einschätzung nach der anderen zur Aktie von Bayer. Am heutigen Montag bestätigte die US-Bank JPMorgan vor den Zahlen zum dritten Quartal (Veröffentlichung am 9. November) ihr "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 67 Euro. Die Aktie kann davon allerdings nicht profitieren. Sie notiert am Vormittag 0,3 Prozent im Minus bei 47,73 Euro.Das Agrargeschäft dürfte sich ein wenig erholt haben, was aber einer wohl niedrigeren Profitabilität im Pharmageschäft ...

