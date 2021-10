Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreisinflation in den USA entsprach im September im Großen und Ganzen den Erwartungen, was bedeutet, dass die Inflationsraten im Jahresvergleich auf einem hohen Niveau verharrten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Gesamtrate sei bei 5,4% p.a. berichtet worden (vs. 5,3% im Vormonat) und die Kernrate sei konstant bei 4% p.a. geblieben. Die zugrunde liegende Dynamik sei in der Gesamtrate stärker ausgeprägt gewesen (0,4% p.m.) als in der Kernrate (0,2% p.m.), was nicht nur auf steigende Energiepreise, sondern auch auf steigende Lebensmittelpreise zurückzuführen sei. Beide Kategorien hätten bereits in den letzten Monaten eine erhöhte Preisdynamik gezeigt, welche sich insbesondere für Energiepreise wohl noch weiter fortsetzen werde. ...

