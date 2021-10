Die RAMFORT GmbH gehört seit dem Frühjahr zum Kreis der Anleihe-Emittenten. Die fünfjährige Debüt-Anleihe (ISIN DE000A3H2T47) des Immobilienentwicklers hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,75% verzinst. Zuletzt konnte temporär aus technischen Gründen an der Börse Frankfurt kein Kurs festgestellt werden, an den anderen Börsenplätzen war die Anleihe indes uneingeschränkt handelbar. Wir haben mit RAMFORT-Chef Björn Wittke über die technischen Probleme an der Börse sowie über die bisherige Entwicklung des Unternehmens im Kalenderjahr 2021 gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Wittke, warum wurde an der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten Wochen kein Kurs für die RAMFORT-Anleihe gestellt? Was ist die Erklärung dafür?

Björn Wittke: Wir haben in unseren Anleihebedingungen einen im ersten Jahr einen anderen Zinslauf als in den Folgejahren. Erste Zinszahlung ist gemäß genehmigten Wertpapierprospekt der 15.03.2022 und dann jeweils halbjährlich, nur im ersten Jahr gibt es keinen Zinstermin. Unglücklicherweise führte dies zu nachvollziehbaren Irritationen bei Anlegern, die uns kontaktiert haben und eine erste Zinszahlung nach einem halben Jahr erwartet hatten. Wir konnten alle Anfragen direkt und persönlich beantworten und werden beim nächsten Mal versuchen, dies zu vermeiden.

Bei der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) hat dieses Thema offensichtlich auch bei der Zinsberechnung zu technischen Problemen geführt. Auf Anfrage bei der Börse haben wir folgende Antwort bekommen, Zitat:

"Es handelt es sich in diesem Fall um eine technische Exposition im Handelssystem Börse Frankfurt (MIC: XFRA). Es wird derzeit ein zu niedriger Stückzins für Geschäfte ausgewiesen, welches bei Aufrechterhaltung des Handels jeweils zu einer manuellen Nachverrechnung zwischen den beteiligten Geschäftsparteien führen würde. Nach Beseitigung der Einschränkung wird der Handel unmittelbar, mit der vorgegebenen Stückzinslogik, wieder aufgenommen."

Der Handel an anderen Börsenplätzen ...

