Berlin, Modena, Maranello (ots) -Ein Hengst regiert die Welt! ENZO- ein Denkmal für den Motorsport."immer auf dem Sprung" erhebt sich das Ferrari Kunstwerk über den Köpfen seiner Betrachter.Mit 5m Höhe auf dem Sandsteinsockel bringt das sich aufbäumende "Ferrari Symbol" so viele Kilogramm auf die Waage wie ein echter Testarossa. ENZO ist der "Größte"!Heiko Saxo hat die Nadel im Drehzahlmessers auf ROT!Aus 1000 Teilen, Zündkerzen, Schrauben, Zahnräder und deren Werkzeugen stellt die Skulptur einen neuen Meilenstein in der Kreation von Heiko Saxo dar- V12 zum Anfassen! In Vollendung veredelte Heiko Saxo mit Acryl und Gold!"Aus Feuer und Stahl geschmiedet, für die Ewigkeit, springt das Pferd aus dem Ferrari" so Saxo.Zusammengeschweißt besitzt die Energie schweifende Skulptur Flügel aus originalen Ferrari Testarossa und Ferrari Mondial Auspuffanlagen.20m Rohre wurden im Körper positioniert um dem Pferd so richtig Feuer zu geben. Eine Pyrotechnik Show ist jederzeit aus den Nüstern möglich. Eine Performance für echte Ferrari Fans und Kunstliebhaber.Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/5048900