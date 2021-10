In manchen Bereichen haben die Social-Media-Plattformen sehr rigide Werbe-Beschränkungen, auch für legale Produkte. Das Marketing-Briefing beschäftigt sich damit, wie betroffene Unternehmen darauf reagieren. Hierzulande hat der lang anhaltende Streit über die Legalisierung von Cannabis in Begleitung der Ampel-Sondierungsgespräche wieder so richtig Fahrt aufgenommen. Befürworter und Gegner werfen sich die weitestgehend altbekannten Argumente mit neuem Schwung an den Kopf. Wenn es denn irgendwann mal einen Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung geben wird, werden wir mehr wissen. Es deutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...