Ford hat angekündigt, ab Mitte 2024 in seinem britischen Getriebewerkes in Halewood Komponenten für seine Elektro-Pkw und Elektro-Nutzfahrzeuge in Europa zu fertigen. Halewood setzte sich damit gegen das Getriebewerk von Ford in Köln durch - wohl auch durch staatliche britische Förderzusagen. Wie Ford mitteilt, werde man umgerechnet 273 Millionen Euro in den Umbau des Getriebewerkes in Halewood investieren. ...

