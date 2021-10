Wie viele andere Öl- und Gasriesen steht Royal Dutch Shell vor einem gewaltigen Spagat. Auf der einen Seite will man möglichst rasch klimaneutral werden. Auf der anderen Seite will man das Ertragsniveau auch für die kommenden Jahrzehnte auf einem hohen Niveau halten. Um möglichst beide Ziele zu erreichen, liegt der Fokus neben einigen anderen Märkten vor allem auf einem hinsichtlich Erneuerbaren Energien erstaunlich gering entwickelten Land: Australien. Denn obwohl der Kontinent in den Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...