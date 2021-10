Das deutsch-australische Lithium-Unternehmen Vulcan Energy Resources hat mit dem belgischen Materialtechnologie-Konzern Umicore einen wichtigen Abnahme-Deal geschlossen. Auch der chinesische Lithium-Gigant Ganfeng wird im Rahmen eines langfristigen Vertrags an Umicore liefern. Vor allem die Aktie von Vulcan Energy reagiert am Montag mit einem Freudensprung. Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energy will der weltweit erste Lithiumproduzent mit Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen werden. Seit einigen ...

