São Paulo (ots/PRNewswire) -Es ist das größte Shared Ownership Unternehmen in SüdamerikaDas schnelle und solide Wachstum von Prime You - dem größten südamerikanischen Unternehmen für gemeinsam genutzte Jets, Hubschrauber, Yachten, Immobilien und Sportwagen - zieht neue Investoren und mehr Personen und Unternehmen an, die sich dem Modell des gemeinsamen Eigentums anschließen. Prime You hat soeben mehr als 10 Mio. USD von dem Investor Nelson Tanure im Rahmen einer von Banco Master koordinierten "Serie D"-Operation erworben. Der Wert der Transaktion orientiert sich am Marktwert des Unternehmens von 100 Mio. USD, das auf dem Weg zum Unicorn-Status in Brasilien ist (entspricht 200 Mio. USD), dank des großen Potenzials, Kunden auch aus der Mittelschicht zu gewinnen.Der Investor Nelson Tanure wurde Teil der Aktionärsgruppe von Prime You, zu der bereits Mitglieder aus dem Finanzmarkt gehören, die von der Rendite dieser Investition angezogen wurden. "Der Einstieg eines weiteren Investors stärkt die Kapitalstruktur, so dass wir die Anzahl der Vermögenswerte weiter erhöhen können, und bestätigt, dass das Unternehmen auf dem Radar der Investoren aufgetaucht ist, weil es ein Projekt mit einem vielfachen Wachstumspotenzial ist, das 50 Mal über dem aktuellen Wert liegt", sagt Marcus Matta, CEO und Gründer von Prime You. "Unsere nächsten Schritte sind der Eintritt in die USA und Portugal und die Ausweitung des Dienstes auf andere Pyramiden, um die Mittelschicht zu erreichen."Verschiedene Faktoren positionieren Prime You (www.primeyou.com.br) auf dem Radar der Investoren: Die Tatsache, der einzige Anbieter in der Region zu sein, der sich verschiedene Arten von Vermögenswerten teilt, eine hohe Kapazität für organisches Wachstum hat, einen sehr niedrigen Risiko- und Renditeindex aufweist und nachweislich eine qualitativ hochwertige Dienstleistung erbringt.Sie haben auch dazu beigetragen, das Unternehmen auf einen Wert von 100 Millionen USD zu bringen. Das Unternehmen verzeichnet derzeit ein starkes und nachhaltiges Wachstum von durchschnittlich 26 % pro Jahr; im Jahr 2020 wird es 52 % betragen, dank Investitionen in Infrastruktur, Technologie, neue Vermögenswerte und Diversifizierung der Dienstleistungen sowie seines innovativen Modells.Um das Wachstum zu unterstützen, investiert Prime You in den Jahren 2020-2021 rund 30 Millionen USD, eine Summe, die bis zu 70 Millionen USD erreichen könnte. "Wir werden weiterhin in die Erweiterung der Anlagen und in die Innovation des Betriebs investieren, um die hohe Nachfrage nach gemeinsam genutzten Anlagen zu befriedigen, und werden das Konzept in Kürze auf andere soziale Pyramiden ausweiten", so Matta abschließend.Pressekontakt:Débora Ferreira / Murillo SenneTel: (11) 3129 -5158E-Mail: deboraferreira@gpcom.com.br / murillo@gpcom.com.brOriginal-Content von: Prime You, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159335/5049221