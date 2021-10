Die Ölpreise knüpfen an ihre Freitagsgewinne an und starten mit Mehrjahreshochs in die neue Woche. Im Inland wird Heizöl durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen pro Liter teurer. Die Nachfrage ist im Vergleich zu letzter Woche schwächer geworden. Die Aufwärtsbewegung der Ölpreise setzt sich auch in der neuen Handelswoche fort. Bereits im Freitaghandel erreichten die Rohölsorten Brent und WTI neue Langzeithochs ...

