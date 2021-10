Die Addiko Bank zahlt eine weitere Dividende aus. Hintergrund: Es liegt weder eine Empfehlung der EZB, die einer Dividendenausschüttung entgegensteht noch ein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot vor. Eine entsprechende, in der HV vereinbarte, Bedingung sei per 18. Oktober 2021 erfüllt, daher wird eine Dividende in Höhe von 2,03 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 9. November 2021, der Nachweisstichtag für die Dividende ist der 10. November 2021 und der Dividendenzahltag ist der 11. November 2021, wie die Bank mitteilt.

