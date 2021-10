Wien (www.fondscheck.de) - Die Principal Financial Group hat Gottfried Hörich zum Managing Director im globalen Asset-Management-Geschäft und zum Leiter des Teams für die Kundenbetreuung in Deutschland und Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Rolle zeichne Hörich für den Ausbau der strategischen Kundenbeziehungen verantwortlich und solle maßgeblich daran mitarbeiten, die Kunden von Principal Global Investors Europe mit Produkten und Lösungen zu versorgen. Neu an Bord sei zudem Daniel Maric: Er werde in Hörichs Team den Vertrieb für Immobilieninvestments an institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich leiten. ...

