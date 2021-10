Mit dem heutigen Tag findet eine Umstellung im Rosgix-Index der Rosinger Group statt: Auf der Homepage der Wiener Börse sieht man, dass EVN und General Mills herausgenommen werden und Stellantis Einzug findet. Damit ist es meines Wissens nach erstmals in der Rosgix-Historie so, dass kein Österreicher gewichtet ist. Im Aktienteil des Rosgix befinden sich weiters Gilead Sciences, Leonardo, Novartis und Unilever. Der Rosgix selbst konnte von 1. Januar 2015 bis heute um minimal unter 200 Prozent zulegen (die 3000er-Marke ist noch nicht erreicht), und sich in diesem Zeitraum fast verdreifachen. Der ATX TR legte im gleichen Zeitraum verglichen dazu rund 80 Prozent zu. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.10.)

