DJ Der Rosinger Index (ROSGIX) schließt auch heute wieder auf weiterem neuem Allzeithoch - Seit dem Start am 1. 1. 2015 konnte der ROSGIX jedes Jahr mit einem Plus abschließen

Wien/Schwanenstadt/Gaming (pts054/13.04.2022/21:55) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Investors Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG" freut sich, dass der in ihrem Eigentum als Indexträger stehende "Rosinger Global Investment Index" (ROSGIX) am heutigen 13. April 2022 mit einem Indexstand von 3.078,92 Indexpunkten auf einem weiteren neuen Allzeithoch geschlossen hat.

Seit dem Start am 1. Januar 2015 konnte der ROSGIX jedes Jahr mit einem Plus abschließen, die Langzeitbetrachtung ergibt bis dato ein Plus von rund 208 %.

Der Rosinger Global Investment Index (ROSGIX) ist ein ausschließlich zu Informationszwecken dienender und über Finanzprodukte nicht investierbarer und nicht zur Verwendung als Benchmark für Finanzprodukte bestimmter Performance-Index, bestehend aus Wertpapieren weltweiter Emittenten. In den ROSGIX können Aktien, Anleihen, ETFs, Optionen und Währungen aufgenommen werden. Träger des ROSGIX ist die zum Konzern Rosinger Group des Investors Gregor Rosinger gehörende PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG, die tägliche Berechnung und Veröffentlichung erfolgt durch die Wiener Börse AG. Sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte am ROSGIX und den von der Wiener Börse AG berechneten, veröffentlichten und verteilten den ROSGIX betreffenden Daten liegen exklusiv bei der PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG.

Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa mit Fokus auf Small & Mid Caps und wird seit 1985 vom CEO Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger, der selbst einer Börsianer- und Investorendynastie entstammt, geleitet. Die Tätigkeit der Rosinger Group fokussiert sich auf die Geschäftsfelder "Eigene Investments", "Unternehmensbeteiligungen" und "hochspezialisierte Beratungsleistungen", insbesondere um die Themen Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und Strategie. An der Wiener Börse ist die Rosinger Group als Investor, Capital Market Coach, Direct Funding Partner und Indexträger des Rosinger Index (ROSGIX) aktiv.

Rechtlicher Hinweis DIESE INFORMATION DIENT ZU INFORMATIONSZWECKEN. ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS DIE ROSINGER GROUP BZW DEREN KONZERNUNTERNEHMEN DIREKT ODER INDIREKT IN IM ROSINGER GLOBAL INVESTMENT INDEX (ROSGIX) ENTHALTENE WERTPAPIERE INVESTIERT IST UND DASS DIESE WERTPAPIERE IN IHREM FOKUS STEHEN. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

