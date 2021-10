DJ PTA-News: TELES AG Informationstechnologien: TELES verbessert operativen Cashflow deutlich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta024/18.10.2021/14:00) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) hat heute den Quartalsbericht Q3-2021 veröffentlicht.

* Cashflow erhöht sich um 92 % gegenüber Vorjahr * Umsatzrückgang um 14 % gegenüber Vorjahr * Senkung im Personalaufwand um 8 % * Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 29 % * Periodenfehlbetrag von TEUR 291

Auch im dritten Quartal konnten wir das Wartungsgeschäft mit Bestandskunden absichern und ausbauen. Im deutschsprachigen Raum (DACH) konnten wir das Projektgeschäft insbesondere durch unseren Partner Communi5 Technologies, Wien weiter ausbauen. Allerdings ist es nicht gelungen das in Europa ohne DACH umzusetzen. Die Weiterentwicklung der Produktfamilien und die Entwicklung passender Lösungen und Produkte stehen weiterhin im Fokus, so z.B. die Erweiterung des Softswitches von TELES, um softwarebasierte Umkodierung in Kundennetzen (Transcoding) zu ermöglichen. Das wird weiteres Wachstum bringen. Im dritten Quartal wurden die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten weiter ausgebaut, um TELES am Markt weiter zu positionieren und bei Kunden als kompetenten, leistungs- und zukunftsfähigen Anbieter zu verankern.

Der operative Cashflow erhöhte sich um 92 Prozent TEUR -96 (Vj. TEUR -1.137). Mit TEUR 1.799 verringerte sich der Umsatz im Berichtszeitraum von TEUR 2.081 um 14 %. Die Materialaufwandsquote ist auf 21,8 % (Vj. 19,1 %) gestiegen. Die Erlöse aus Untervermietung und Weiterberechnung aus Geschäftsbesorgungsverträgen belaufen sich auf TEUR 109 (Vj. TEUR 119, Ausweis als sonstiger betrieblicher Ertrag). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei TEUR 118 (Vj. TEUR 275). Der Personalaufwand wurde um 8 % auf TEUR 1.181 gesenkt (Vj. TEUR 1.285). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 29 % auf TEUR 617 (Vj. TEUR 864) gesenkt werden. Im Neunmonatsabschluss der TELES beläuft sich der Periodenfehlbetrag auf TEUR 291 (Vj. Periodenfehlbetrag TEUR 218). Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss um TEUR 66 erhöht. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Wir erwarten in 2021 im Vergleich zum Vorjahr für TELES kein Umsatzwachstum sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT).

Oliver Olbrich Vorstand

Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

