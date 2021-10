Es hat so verlockend ausgesehen: Getrieben durch einen schwachen Arbeitsmarkt gepaart mit einer hohen Inflation konnte der Goldpreis in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Selbst die Ankündigung der US-Notenbank Fed, man werde ab Mitte November mit dem Tapering beginnen, hat den Goldpreis nicht schaden können. Ein Ende der ultralockeren Geldpolitik soll zunächst mit Zurückfahren der monatlichen Anleihekäufe eingeleitet werden. Alleine das Wort Tapering hatte in den Wochen vorher für Druck beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...