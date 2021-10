(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 18.10.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Die Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenauftakt überwiegend leichter. Die Papiere von KWS Saat legen zu. In den USA wurde in der vergangenen Woche der jüngste WASDE-Bericht veröffentlicht. Dieser setzte Mais und Sojabohnen unter Druck, da die Prognosen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...