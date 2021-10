Nach einer starken Vorwoche und unter dem Eindruck steigender Rohstoffpreise und geringerer Wachstumsraten in China, steigen die Anleger in New York am Montag erst einmal auf die Bremse. Der Dow-Future verliert aktuell rund 0,3 Prozent an Wert. Nach den beeindruckenden Q3-Zahlen der Großbanken hoffen die Investoren natürlich in der laufenden Woche auf einen Nachschlag. Am Dienstag nach Handelsende wird unter anderem Netflix die Bücher öffnen, im weiteren Wochenverlauf kommt Intel hinzu.Alle aktuellen ...

