Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Dr. Vivek Shinde, Vizepräsident für klinische Entwicklung, einen Vortrag auf dem Weltimpfstoffkongress Europa 2021 halten wird. Ein Thema der Diskussion wird der COVID-NanoFlu-Kombinationsimpfstoff von Novavax sein, der die rekombinanten, auf Nanopartikeln basierenden Impfstoffkandidaten COVID-19 und NanoFlu des Unternehmens mit dem Adjuvans Matrix-M in einer einzigen Formulierung kombiniert.Die Details der Session sind wie folgt:Datum: Mittwoch, 20. Oktober 2021Zeit: 11:30 - 12:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ) /05:30 - 06:00Uhr Eastern Daylight Time (EDT)Titel: Aktueller Stand der Entwicklung des NanoFlu-Impfstoffs vonNovavax und des Kombinationsimpfstoffs COVID-19-NanoFluNovavax-Teilnehmer: Vivek Shinde, M.D., Vizepräsident, Klinische EntwicklungWeitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Webseite des Kongresses.Informationen zu NovavaxNovavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform kombiniert die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung von hoch immunogenen Nanopartikeln, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. Novavax führt derzeit klinische Studien im Spätstadium für NVX-CoV2373 durch, seinen Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. NanoFlu, der quadrivalente Grippeimpfstoff auf Nanopartikelbasis, hat alle primären Ziele in der zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie bei älteren Erwachsenen erreicht und wird für die Einreichung der Zulassungsunterlagen vorbereitet. Beide Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen neutralisierender Antikörper zu stimulieren.Weitere Informationen finden Sie auf www.novavax.com und folgen Sie uns auf Twitter sowie LinkedIn.Pressekontakt:InvestorenkontaktNovavax, Inc.Erika Schultz | 240-268-2022ir@novavax.comSolebury TroutAlexandra Roy | 617-221-9197aroy@soleburytrout.comAli Chartan | 240-720-7804Laura Keenan Lindsey | 202-709-7521media@novavax.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpgOriginal-Content von: Novavax, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77516/5049590