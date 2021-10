Nach jahrelangem Ringen mit der US-Börsenaufsicht SEC geht es nun ganz schnell: Am morgigen Dienstag (19. Oktober) startet in den USA der erste Bitcoin-ETF in den Handel. Das hat Anbieter ProShares am Montag nun offiziell bestätigt. Es ist ein Meilenstein für die junge Digitalwährung - wenngleich es einen kleinen Haken gibt.Beim Bitcoin Strategy ETF von ProShares, der am Dienstag mit dem Kürzel "BITO" an der NYSE sein Handelsdebüt feiert, fungiert wie erwartet nicht Bitcoin selbst als Basiswert, ...

