Google Cloud zeichnet Rackspace Technology für technische Kompetenz und nachweislichen Erfolg mit SAP bei Google Cloud Services aus

SAN ANTONIO, Oct. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen des Google Cloud Partner Advantage-Programms die Google Cloud-Spezialisierung für SAP erhalten hat. Diese Spezialisierung unterstreicht die Expertise und den Erfolg von Rackspace Technology bei der Entwicklung von Kundenlösungen unter Verwendung von SAP auf Google Cloud.



Veranschaulicht wird dieser Erfolg durch die Zusammenarbeit von Rackspace Technology mit Mrs. T's Pierogies. Das traditionsreiche Einzelhandelsunternehmen wandte sich an Rackspace Technology, um seine vorhandene SAP-Infrastruktur in eine moderne S/4HANA-Lösung in der Google Cloud zu überführen. Rackspace Technology leitete das Projekt von Mrs. T's von Anfang bis Ende und stellte Migrations-, Anwendungs- und Speicherservices bereit. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: Durch den Zugriff auf Echtzeitanalysen konnte Mrs. T's Transaktionen beschleunigen und Prognosen verbessern, während gleichzeitig eine dynamische Notfallwiederherstellung bereitgestellt wurde. Auf der folgenden Website können Sie die vollständige Fallstudie über die Zusammenarbeit von Rackspace Technology und Mrs. T's Pierogies lesen: www.rackspace.com/case-studies/mrs-ts-pierogies.

"Rackspace Technology arbeitet daran, ein branchenführendes Kundenerlebnis auf Google Cloud zu bieten", so Jeff DeVerter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology kann Unternehmen dabei helfen, Anwendungen schneller zu entwickeln und zu steuern und eine bessere Wertschöpfung aus Google Cloud zu erzielen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Kontakt:

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com