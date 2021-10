Mainz (ots) -Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, heißt es im ZDF um 23.00 Uhr wieder "sportstudio UEFA Champions League" - mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews.Am dritten Gruppenspieltag der UEFA-Champions-League-Saison 2021/2022 stehen die Begegnungen der deutschen Mannschaften im Fokus: Der FC Bayern München trifft als souveräner Tabellenführer der Gruppe E in der portugiesischen Hauptstadt auf Benfica Lissabon. Der VfL Wolfsburg reist zu RB Salzburg, das mit vier Punkten die Tabelle in der Gruppe C anführt. Die Niedersachsen brauchen nach zwei Unentschieden und derzeit dem Tabellenplatz drei dringend Punkte.Dazu kommen Zusammenfassungen der Dienstagsspiele von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam und RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Im Topspiel der Gruppe C geht es für den BVB zum punktgleichen Tabellenführer aus den Niederlanden. Die Leipziger müssen nach zwei Niederlagen versuchen, ausgerechnet beim großen Favoriten der Gruppe A PSG ihr Punktekonto aufzubessern.ZDF-Moderator Sven Voss und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.Alle Spiele, alle Tore: "sportstudio UEFA Champions League" bietet an insgesamt 14 Spieltagen der Königsklasse 2021/2022 mittwochs ab 23.00 Uhr ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb sowie Höhepunkte der weiteren Begegnungen. Hinzu kommen die Live-Übertragungen des UEFA-Champions-League-Finales am Samstag, 28. Mai 2022 sowie der Endspiele in den folgenden beiden Saisons.Ein fokussiertes Angebot zur UEFA Champions League steht zudem auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App bereit. Mittwochs ab 23.00 Uhr sind dort die Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, ein weiteres Topspiel vom Mittwoch und Kompaktclips mit allen Toren und Highlights abrufbar.Die nächste Ausgabe von "sportstudio UEFA Champions League" sendet das ZDF am Mittwoch, 3. November 2021, 23.00 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"Sportstudio" in der ZDFmeditahek: https://sportstudio.deZDFsport bei Twitter: https://twitter.com/ZDFSportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5049657