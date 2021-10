Der britische Online-Autohändler CAZOO hat die Übernahme von Vans365 vereinbart. CAZOO verschafft sich damit vor allem das nötige Know-how für Wachstum im Geschäft mit Lkw. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Genehmigung.



Für Vans365 (Umsatz: 14 Mio. GBP) ist ein Kaufpreis von 6,5 Mio. GBP im Gespräch. CAZOO liegt bei jährlichen Erlösen von mehr als 550 Mio. GBP.



CAZOO GROUP war per SPAC an die NYSE gelangt. Seit dem 27. August gingen dort rund 23 % vom Kurswert verloren. Die Zahlen zum 3. Quartal werden am 26. Oktober veröffentlicht.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

CAZOO GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de