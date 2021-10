Die Aktie des US-Brennstoffzellen-Experten FuelCell Energy startet stark in die Handelswoche. Bereits kurz nach Handelsbeginn steht bei dem Wert ein Plus von rund 17 Prozent zu Buche. Neuigkeiten seitens des Unternehmens gibt es bisher nicht. Charttechnisch betrachtet sieht es aber nun interessant aus.Die FuelCell-Energy-Aktie öffnete am Montag mit einer rund vierprozentigen Kurslücke nach oben. Rund 45 Minuten nach Handelsbeginn steht sie über 17 Prozent im Plus und ist mit 49 Millionen Anteilscheinen ...

