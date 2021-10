Gleich zwei positive Analystenstudien sorgen am Montag dafür, dass die Microsoft-Aktie entgegen dem schwachen Gesamtmarkt zulegen kann. Die Experten von Morgan Stanley und Mizuho sind aber bei weitem nicht die einzigen, die dem US-Papier höhere Kurse zutrauen. Morgan Stanley hat am Montag seine "Overweight"-Einstufung sowie das Kursziel von 331 Dollar bestätigt. Die Analysten erwarten, dass die Microsoft-Aktie vor dem Quartalsbericht am 26. Oktober noch einmal Momentum aufbauen kann. Tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...