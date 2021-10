Köln (ots) -Die WDR-Sendung 'Wissen macht Ah!' ist mit dem Institutionenpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet worden. 'Seit über 20 Jahren vermittelt diese beliebte Sendung nicht nur alltägliche Wissensinhalte, sondern legt ihr Augenmerk auch immer wieder auf die Vielfalt und die Schönheit der deutschen Sprache', so die Jury bei der Preisverleihung am Samstag, 16. Oktober 2021, in Kassel.Die kreative Art der Wissensvermittlung in der WDR-Sendung hob Jurymitglied Dr. Anke Sauter in ihrer Laudatio hervor. 'Wissen macht Ah!' vermittelt Wissen, das sich nicht nach Schule anfühlt, und zwar in einer klaren, verständlichen und klug ausgefeilten Sprache.' Sauter betonte auch die herausragenden Leistungen der Moderator:innen Ralph Caspers und Clarissa Corrêa da Silva, die 'Wissen macht Ah!' seit 2018 anstelle von Shary Reeves präsentiert. Gerade Ralph Caspers wirkt als Autor durch seine Texte prägend: Er schreibt seit 20 Jahren alle Moderationen und hat auch den Titel der Sendung miterfunden.Hilla Stadtbäumer, verantwortliche WDR-Redakteurin für 'Wissen macht Ah!', freut sich: 'Ein Sprachpreis ist für uns das Größte, weil wir in unserer Sendung unheimlich viel mit Sprache spielen. Sie wird mit viel Witz und Ironie gebogen, zersplittert und neu zusammengesetzt', so Stadtbäumer. Sie nahm den Preis zusammen mit Produzentin Ute Hartmann und Redakteurin Daniela Flucht von der Produktionsfirma Tvision entgegen.Beim diesjährigen Kulturpreis Deutsche Sprache wurde 'Wissen macht Ah!' neben einer Literatur-Nobelpreisträgerin ausgezeichnet: Herta Müller erhielt den Jacob-Grimm-Preis, weil sie, so die Jury, 'die unendlichen Möglichkeiten, die die deutsche Sprache als Quelle der Poesie bietet, meisterlich genutzt hat'.Der dreiteilige Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 von der Eberhard-Schöck-Stiftung (Baden-Baden) und vom Verein Deutsche Sprache e. V. (Dortmund) für besondere Verdienste um die deutsche Sprache vergeben.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de.Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5049728