Während der Kurs der Alibaba-Aktie nach der Erholungsbewegung in einer kurzfristigen Seitwärtsphase steckt, berichtet eine renommierte Wirtschaftszeitung heute ziemlich kritisch über die Entwicklung Alibabas. Grund: Alibabas Marktanteil am chinesischen E-Commerce ist in den vergangenen Jahren massiv gesunken. Ein (weiterer) Grund zur Sorge für Anleger?

Den vollständigen Artikel lesen ...