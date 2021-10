DJ UPDATE TIMBERFARM GmbH: Kautschukhandel - Inspektion TIMBERFARM Africa SA

TIMBERFARM ist seit Ende 2017 in der Elfenbeinküste tätig. Ursprünglich war man nach Afrika gekommen, um die Auslastung der damals neu erstellten TIMBERFARM-Kautschukfabrik in Panama durch zugekauften Rohkautschuk aus Afrika zu optimieren. Was man jedoch antraf, überstieg die Erwartungen bei Weitem. Die Elfenbeinküste ist nicht nur der weltweit größte Kakaoproduzent, sondern zählt mit einem jährlichen Produktionsvolumen von rund einer Million Tonnen auch zu den weltweit größten Kautschukproduzenten.

Kautschuk ist in der Elfenbeinküste, insbesondere im und rund ums Wirtschaftszentrum Abidjan allgegenwärtig. Es gibt unzählige riesige Kautschukplantagen, Markt- und Sammelplätze für Rohkautschuk und etliche Fabriken, welche aus dem Rohkautschuk standardisierte TSR-Kautschukprodukte* herstellen.

TIMBERFARM realisierte schnell, dass durch eine Expansion in diese Region die geplante Unternehmensentwicklung von GLOREG - der TIMBERFARM-Geschäftseinheit für den Kautschuk- und Rohstoffhandel - effizienter vorangetrieben werden könnte.

Nachdem in einer ersten Phase mit einer Agentur in Abidjan Schritt für Schritt einerseits ein Beschaffungs- und Einkaufsnetzwerk und andererseits eine Logistik- und Exportorganisation aufgebaut worden war, übernahm ab 2020 die neu gegründete Tochtergesellschaft TIMBERFARM Africa SA diese Aufgaben - mit durchschlagendem Erfolg. Denn zwischenzeitlich ist das in der Elfenbeinküste generierte Handelsvolumen um ein Vielfaches größer als die gesamte eigene Kautschukproduktion.

Coronabedingt konnte das TIMBERFARM-Management in Deutschland allerdings die Entwicklung des neuen Standbeines nur suboptimal begleiten. Umso gespannter waren deshalb TIMBERFARM-Chef Maximilian Breidenstein und sein Handelsteam, als sie Anfang September zur überfälligen Inspektionsreise in die Elfenbeinküste aufbrachen. Hier sind ihre wichtigsten Eindrücke und Erkenntnisse: . Die Expansion nach Afrika, insbesondere in die Elfenbeinküste, war ein richtiger und guter Schritt. . Das zwischenzeitlich von den lokalen Verantwortlichen aufgebaute Beschaffungs- und Einkaufsnetzwerk ist gut undeindrucksvoll. Neue Beschaffungsmöglichkeiten und entsprechende Kontakte werden laufend gesucht und auch gefunden.Um die steigende Nachfrage bedienen zu können, muss das Netzwerk jedoch weiter ausgebaut werden, allenfalls auch inder Gegend der zweiten Kautschuk-Hochburg im Land, der Gegend um San Pedro. . Es wurde bereits eine gute Grundstruktur geschaffen. Diese muss ausgebaut werden, damit sie den wachsendenAnsprüchen, aber auch dem vorhandenen Beschaffungs- und Einkaufspotenzial besser dienen kann. . Die einfachen transaktionsbezogenen Dokumentenprozesse funktionieren bereits recht gut. . Die vorbereiteten Kontakte inkl. Businessplan-Analysen für mögliche Kooperationen mit lokalenVerarbeitungsfabriken waren gut und wertvoll. . Die administrativ-buchhalterischen Abläufe müssen verbessert werden. Sie genügen den Ansprüchen der deutschenMuttergesellschaft TIMBERFARM GmbH noch nicht. . Der unternehmerische Anspruch, als Geschäftseinheit selbstständig erfolgreich zu sein statt alsErfüllungsgehilfe der GLOREG-Handelsabteilung zu agieren, muss verbessert werden. TIMBERFARM-Handelschef Christoph Jubien (rechts) mit den Verantwortlichen der TIMBERFARM Africa SA auf dem Umschlaggelände der Firma im Hafen von Abidjan

*TSR-Produkte (TSR = Technical Specified Rubber => technisch spezifizierter Kautschuk) sind standardisierte Vorleistungsgüter, die vorwiegend in der Reifenindustrie zum Einsatz kommen. TSR-Produkte entstehen in der Regel durch die Verarbeitung von Rohkautschuk, meistens Cup-Lump-Rubber.

TSR-Produkte herzustellen, ist technisch unkompliziert und geschieht hauptsächlich mechanisch. Je nach Spezifikation unterscheidet man zwischen verschiedenen Reinheitsgraden: Bei der Produktion von TSR-10- oder TSR-20-Produkten geht es im Wesentlichen darum, den angelieferten Cup-Lump-Naturkautschuk durch intensive maschinelle Wasch-, Schredder- und Trocknungsvorgänge zu verarbeiten.

Im Ergebnis entstehen gepresste Kautschukballen, die in Bezug auf Körnungsgröße, Reinheit, Haltbarkeit und Form bestimmte Standardnormen erfüllen müssen, um anschließend vorschriftsmäßig verpackt, bezeichnet und palettiert in den Handel zu gelangen.

TSR-Kautschuk ist ein Kautschukstandard, der auf allen wichtigen Rohstoffmärkten und Börsenplätzen gehandelt wird. Der Weg der Vermarktung über diese Märkte steht TIMBERFARM jederzeit und uneingeschränkt offen. Ende der Pressemitteilung

