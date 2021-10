Freedom Finance Europe nahm an der sechzehnten jährlichen European Leveraged Finance Conference teil, die von der Association of European Financial Markets (AFME) am 29. September 2021 in London veranstaltet wurde. Unser Unternehmen war der Hauptpartner der Konferenz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005766/de/

Freedom Finance Europe attended the sixteenth annual European Leveraged Finance Conference held by the Association of European Financial Markets (AFME) on 29 September 2021 in London (Photo: Business Wire)

Im Anschluss an die Konferenz führte eine von Executive Director Evgeniy Tyapkin geleitete Delegation Gespräche mit Gary Simmons, Managing Director der AFME-Abteilung für ertragsstarke Wertpapiere, und Elena Travallini, AFME Membership Director. Dabei skizzierten die Parteien Pläne für eine verstärkte Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Außerdem erhöhten sie die Zahl der AFME-Arbeitsgruppen mit den Vertretern von Freedom Finance Europe und diskutierten über die Vorbereitungen für gemeinsame Veranstaltungen.

Zur Erinnerung: Freedom Finance Europe ist aktives Mitglied seit Mai 2020. Unsere Experten bringen ihr Fachwissen in Arbeitsgruppen ein, die sich mit der Entwicklung von Gesetzesinitiativen zur Regulierung der europäischen Kapitalmärkte befassen. Liudmila Kiriaku, Director of Regulatory Affairs, ist Mitglied des AFME Compliance Committee.

Neben Freedom Finance Europe gehören der AFME auch europaweit und global tätige Banken, Makler und Anwaltskanzleien sowie andere wichtige Finanzmarktteilnehmer an. Dazu gehören unter anderem JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg L.P., die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie Standard Poor's.

Freedom Finance Europe Ltd.

Website

Über Freedom Finance Europe Ltd.

Freedom Finance Europe Ltd. ist ein moderner, dynamischer und zuverlässiger Broker, der eine professionelle Kundenbetreuung bietet und über ein erfahrenes Team mit Kenntnissen und Erfahrungen auf den europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten verfügt.

Das Unternehmen bietet laufenden Support und stellt robuste Handelsplattformen und Technologien für eine leistungsstarke Arbeit am Markt zur Verfügung. Über seine Trader oder über die mobile Handelsplattform Freedom24 erhalten Anleger direkten Zugang zu den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten und die Möglichkeit zur Teilnahme an Börsengängen.

Freedom Finance Europe Ltd. ist seit dem 05.08.2013 unter der Registrierungsnummer HE324220 in Zypern registriert und wird von der zypriotischen staatlichen Finanzaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) unter der Lizenznummer CIF 275/15 reguliert, die am 20.05.2015 erteilt wurde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005766/de/

Contacts:

Dina Akhmetova

Tel.: +31 (0) 20 754 64 64

dina.akhmetova@cognitomedia.nl