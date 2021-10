Tagesausblick für 19.10.: DAX startet schwächer in neue Handelswoche - Chinesische Wachstumsdaten belasten Stimmung

Bastian Galuschka,

Angesichts eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums in China sind die Aktienmärkte schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Nach der kräftigen Erholung in der Vorwoche legte der DAX wieder den Rückwärtsgang ein. Gegenwind kam auch von den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise markierten am Montag zeitweise den höchsten Stand seit rund drei Jahren, drehten allerdings im Handelsverlauf ins Minus.

Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent, während die Volkswirte mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet hatten. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Eine Energiekrise, Lieferkettenprobleme und regulatorische Eingriffe der Regierung hatten die Wirtschaft zuletzt ausgebremst.

Unternehmen im Fokus

Der Wartungssoftwareanbieter Teamviewer verabschiedet sich nach dem Kurseinbruch der vergangenen Monate von seinem Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser werde das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022 verlassen, teilte Teamviewer mit. Der Vertrag mit CEO Oliver Seiler wird hingegen bis Oktober 2024 verlängert. Seit Jahresbeginn ist der Börsenwert von Teamviewer wegen schwächerer Wachstumsaussichten und teurer Sponsorenverträge um rund 70 Prozent eingebrochen.

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Die Arbeitsplätze stehen im Zusammenhang mit den Plänen von Facebook zum Aufbau des "Metaverse". Unter diesem Begriff versteht Facebook Internet-Anwendungen auf Basis virtueller Realität, in denen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die Zukunft des Internets sieht.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August

USA - Baugenehmigungen September

USA - Baubeginne September

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.599/15.704/15.788 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.454/15.260/15.012/14.818 Punkte

Der DAX drehte in der Vorwoche deutlich auf, ließ es zum Start der neuen Handelswoche aber ruhiger angehen. Der Index setzte bis zur Unterstützung bei 15.454 Punkten zurück und stabilisierte sich dort. Wieder ins Plus drehende US-Indizes sorgten am Nachmittag für Rückenwind.

15.454 Punkte bleiben auf der Unterseite wichtig. Wird der Support aufgegeben, könnte der Index in Richtung der Aufwärtstrendlinie im 4-Stunden-Chart seit dem Oktobertief zurücksetzen. Ebenfalls unterstützend wirkt der Trigger der kurzfristigen Trendumkehrformation bei 15.260 Punkten. Auf der Oberseite würde über 15.599 Punkten ein Folgekaufsignal entstehen. Die Hochs bei 15.704 und 15.788 Punkten stellen in diesem Fall die nächsten Ziele dar.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.08.2021- 18.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2016- 18.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

