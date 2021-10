Nach einem Rückgang von 1,5 % in den letzten beiden Sitzungen stürzt der EUR/RUB in Richtung 82,0. Die Ökonomen der Société Générale erwarten, dass sich das Paar wieder in Richtung 83,65 bewegt, was die Obergrenze für den Aufwärtstrend darstellen dürfte. Unterstützung bei 80,60 und Widerstand bei 83,65 "Der EUR/RUB befindet sich jetzt in der Nähe der ...

