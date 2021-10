Die Initiative bietet Website-Besitzern eine neue Möglichkeit, sofort hochwertigere Suchmaschinenergebnisse zu erzielen, und trägt zur Verbesserung der Effizienz des Internets bei

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das dazu beiträgt, ein besseres Internet zu schaffen, gab bekannt, dass es mit Microsoft, Yandex und anderen führenden Suchmaschinen zusammenarbeiten wird, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren Kunden möglichst zeitnahe und relevante Suchergebnisse zu liefern. Durch die Teilnahme an der Initiative IndexNow.org wird Cloudflare Webseiten ermöglichen, Suchmaschinen automatisch zu benachrichtigen, wenn Inhalte erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden, sodass sie effizienter gecrawlt werden können. Jetzt können alle Cloudflare-Kunden mit einem einzigen Klick sicherstellen, dass die Nutzer die aktuellste Version ihrer Inhalte sehen.

Suchmaschinen nutzen ein komplexes Netz von Bots, um die sich ständig ändernden Inhalte im Internet zu durchsuchen, damit die Nutzer relevante, aktuelle Inhalte finden können. Heute stammen etwa 45 des Internetverkehrs von Webcrawlern und Bots. Um die Effizienz von Crawlern im Web zu verbessern, hat Cloudflare Crawler Hints eingeführt eine einfache Möglichkeit, Bot-Entwicklern zu signalisieren, wenn Inhalte geändert oder einer Website hinzugefügt wurden, damit sie effizienter entscheiden können, was sie crawlen wollen. Darüber hinaus können Website-Besitzer die Leistung ihrer Website verbessern, indem sie unnötigen Bot-Verkehr reduzieren und zeitgemäße Inhalte bereitstellen, was letztlich zur Verbesserung der Suchergebnisse beiträgt. Jetzt nutzt Cloudflare den IndexNow-Standard, um Crawler-Hinweise in die großen Suchmaschinen zu bringen.

"Eine schnelle, zuverlässige Website und zeitnahe Suchergebnisse sind das Herzstück eines jeden wachsenden Unternehmens, egal ob es sich um ein Start-up oder ein Fortune 500-Unternehmen handelt. Von Anfang an haben wir daran gearbeitet, unseren Kunden die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu bieten, die sie für ihre Geschäftsaktivitäten benötigen", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und arbeiten mit Microsoft und anderen großen Suchmaschinen zusammen, um Website-Betreibern dabei zu helfen, Ineffizienzen zu reduzieren und ihren Nutzern gleichzeitig zuverlässige, relevante und zeitnahe Online-Erlebnisse zu bieten."

Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über mehr als 250 Städte in über 100 Ländern und versorgt Millionen von Internet-Projekten. Jetzt kann jeder Cloudflare-Kunde mit einem einzigen Klick in seinem Dashboard Crawler Hints abonnieren kostenlos und damit beginnen, automatisch Hinweise an Suchmaschinen zu senden, wenn Inhalte auf seiner Website geändert wurden.

"Die Cache-Daten von CDNs (Content Delivery Network) sind ein wirklich wertvolles Signal für die Aktualität von Inhalten. Cloudflare ist als einer der führenden CDNs der Schlüssel für die Einführung von IndexNow als branchenweiter Standard, der von einem großen Teil des Internets genutzt wird", sagt Fabrice Canel, Principal Program Manager bei Microsoft Bing. "Cloudflare hat eine wirklich einfache 1-Klick-Schaltfläche für seine Nutzer gebaut, damit sie es sofort benutzen können. Die Mission von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen, deckt sich gut mit den Gründen, warum wir IndexNow gegründet haben, nämlich um eine effizientere und effektivere Suche zu ermöglichen."

"Yandex freut sich, IndexNow als Teil unseres langfristigen Fokus auf Nachhaltigkeit beizutreten", sagte Maxim Zagrebin, Head of Yandex Search. "Wir haben in einer ersten Testphase mit dem Cloudflare-Team zusammengearbeitet, um ihre Caching-Signale über die IndexNow-API in unseren Crawling-Mechanismus einzubinden. Die Ergebnisse sind bisher großartig."

