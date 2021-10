Es gibt Neuigkeiten zu Teslas erstem Quad. Das Cyberquad hatte der US-Autobauer gemeinsam mit dem Cybertruck vorgestellt. Seither war es still geworden um das ATV. Jetzt hat sich Elon Musk dazu geäußert. Im November 2019 hatte Tesla den viel beachteten Pickup namens Cybertruck vorgestellt. Dessen Markteinführung war ursprünglich für 2021 geplant, eine Million Reservierungen sollen bereits vorliegen. Sicher wissen wir jetzt, dass 2021 nicht das Jahr der Markteinführung werden wird, was Tesla-Chef Elon Musk maßgeblich der Coronakrise und dem durch sie verschärften Halbleitermangel in der Industrie...

