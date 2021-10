Börse Kalte Dusche für Anleger zum Wochenstart Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben der jüngsten Dax-Erholung am Montag einen Dämpfer verpasst. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Politik Merkel will bei EU-Gipfel über Rechtsstaatlichkeit reden Nach dem umstrittenen Urteil des polnischen Verfassungsgerichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...