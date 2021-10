Das Ausbleiben eines weiteren Zinsanstiegsdrucks an den internationalen Rentenmärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche - 6 Stellen auf 1,52 %) in einem Umfeld, in dem mittelfristig deutlich erhöhte Inflationsraten und daraufhin unmittelbar bevorstehende geldpolitische Restriktionsmaßnahmen der Notenbanken auch an den globalen Aktienmärkten nun weitgehend eskomptiert sein dürften, wie auch der sehr positive Auftakt der Unternehmensberichtsperiode zum 3. Quartal in den USA beflügelten in der letzten Woche die internationalen ...

