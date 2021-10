NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der Wall Street haben am Montag Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstum in China weitgehend abgeschüttelt. Angesichts leicht fallender Ölpreise geriet zudem die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund. So machten die wichtigsten Aktienindizes ihre Anfangsverluste weitgehend wett. Gewinne verzeichneten insbesondere die Technologiewerte.

Die Anleger konzentrierten sich zuletzt wieder auf die Faktoren, die in der vergangenen Woche eine Erholungsrally ausgelöst hatten. Dazu zählen der gute Start in die Berichtssaison der Unternehmen und robuste US-Konjunkturdaten.

Der Dow Jones Industrial schaffte am Montag nur kurz den Sprung in die Gewinnzone und notierte zuletzt 0,14 Prozent tiefer bei 35 244,40 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex noch ein Plus von 1,6 Prozent erzielt.

Zum neuen Wochenbeginn kamen nun durchwachsene Signale aus Asien, die im frühen Handel noch auf die Stimmung drückten. So verlor der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal deutlich an Fahrt: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs nur noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich und damit etwas weniger als von Experten im Schnitt erwartet.

Allerdings hatten die Anleger schon in der Vorwoche nach einem zwischenzeitlichen Kursrutsch wieder zugegriffen. Dabei hatte sich der Dow binnen drei Handelstagen um dreieinhalb Prozent erholt, was Börsianer als Zeichen der Stärke sehen. Sogar das Rekordhoch von 35 631 Zählern ist wieder in Reichweite.

Der S&P 500 legte um 0,21 Prozent auf 4480,60 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,75 Prozent auf 15 260,31 Punkte nach oben.

Die Papiere von Walt Disney büßten derweil am Dow-Ende mehr als drei Prozent ein. Analyst Kannan Venkateshwar von der Barclays-Bank sorgte sich in einer Studie um das Wachstum des Streaming-Geschäfts Disney+.

Unter den Technologiewerten bauten die Anteilsscheine von Tesla ihre jüngste Gewinnserie aus und stiegen um 3,6 Prozent. Seit ihrem Mai-Tief haben sie bereits mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Erst jüngst hatten überraschend starke Auslieferungszahlen des Elektroautobauers dem Kurs frischen Schwung verliehen. Zudem setzten die Anleger Börsianern zufolge wohl darauf, dass Tesla die Halbleiter-Knappheit in der Branche besser wegstecken kann als die Wettbewerber./la/men

US2546871060, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014