Airbnb hat weiter mit Gerichtsverfahren zu kämpfen. Die Aktie von Airbnb zeigt sich davon wenig beeinflusst.Von der simplen und effektiven Idee des Home-Sharings hat sich das Unternehmen Airbnb (US0090661010) mittlerweile recht weit entfernt. Die Kurzzeitvermietungen sind für viele Wohnungseigentümer so lukrativ geworden, dass sie in den Metropolen lieber ihre Wohnung am Wochenende für 3 Nächte an Touristen vermieten, anstatt über einen langen Zeitraum an Bewohner der jeweiligen Stadt. Da dies in vielen Städten die Wohnungsnot zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...