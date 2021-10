SFW, ein Anbieter von Energie-, Energiespeicherungs- und Umwelttechnologien und -dienstleistungen für die globale Energiewirtschaft, hat jetzt eine Vereinbarung mit CADMATIC Ltd. geschlossen, wonach das Unternehmen CADMATIC-3D-Lösungen für die Anlagenplanung und das Informationsmanagement bei seinen Engineering-Projekten in Finnland, Polen, Indien und China einsetzen wird.

Ziel der Investition ist es, die Durchlaufzeiten in den Bereichen Entwurf, Konstruktion und Bau zu verkürzen, die Designqualität zu verbessern und die Arbeitsmethoden im internationalen Netzwerk der Büros und Subunternehmer des Unternehmens zu vereinheitlichen.

Die Planung und der Bau eines Kraftwerks stellen einen äußerst komplexen Prozess dar, in den mehrere Planungs-, Ingenieur- und Baudisziplinen sowie zahlreicher Zulieferer einbezogen werden müssen. Die CADMATIC-Software ist ein wichtiges Element, um diesen Prozess von der Planung über das Engineering bis hin zum Bau und zur Fertigung zu rationalisieren und mehrere Akteure nahtlos in ein Projekt einzubinden.

Die technischen Vorteile in den Bereichen 3D-Konstruktion, Arbeitsverteilung, Informationsmanagement und Visualisierung waren ausschlaggebend für die Entscheidung zum Einsatz von CADMATIC. Die Software unterstützt die Pläne von SFW zur Digitalisierung und Erweiterung des Produktportfolios.

"Die Integration der CADMATIC-Software wird die Digitalisierung unserer Produkte verbessern und es uns ermöglichen, unseren Kunden neue Dienstleistungen anzubieten. Unsere Kooperation ist gut angelaufen, und wir sehen einer produktiven Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen", sagt Kari Asikainen, Vice President, Engineering Development, SFW.

"Die Vereinbarung mit Sumitomo SHI FW beweist ein weiteres Mal, dass unsere integrierten, datengestützten Lösungen wichtigen Unternehmen in der Energie- und Prozessindustrie auch in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir sind gespannt darauf, bei der Entwicklung mitzuwirken, die SFW mit seinem umfangreichen Design- und Engineering-Netzwerk auf der ganzen Welt betreibt", sagt CADMATIC-CEO Jukka Rantala.

Über Sumitomo SHI FW

SFW ist ein Anbieter von Strom-, Energiespeicherungs- und Umwelttechnologien und -dienstleistungen für die globale Energiewirtschaft. Wir sind bestrebt, unseren Kunden nachhaltige Energielösungen für breit gefächerte Anforderungen in den Bereichen Stromerzeugung und -speicherung sowie Netzwerkdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Unsere Qualität und unser Service stützen sich auf unsere 1.800 qualifizierten Mitarbeiter mit umfassendem Know-how und fundierten Erfahrungen in der Branche

Sumitomo SHI FW (shi-fw.com)

Über CADMATIC

CADMATIC Ltd ist ein führender Entwickler von digitalen, intelligenten 3D-Konstruktions- und Informationsmanagement-Softwarelösungen für die Energiewirtschaft, die Verfahrenstechnik sowie die Schiffs- und Bauindustrie. Der wachsende Kundenstamm des Unternehmens umfasst über 6000 Kundenorganisationen in 60 Ländern. CADMATIC konnte in den letzten Jahren ein starkes jährliches Durchschnittswachstum von über 20 verzeichnen. Der Hauptsitz von CADMATIC befindet sich in Finnland. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Australien, Kanada, China, Estland, Ungarn, Indien, Italien, den Niederlanden, Polen, Russland, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten und verfügt zudem über zertifizierte Vertriebspartner in mehr als 15 Ländern.

www.cadmatic.com

